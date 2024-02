De beste meshrouters: op naar betere wifi

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Erger je je continu aan het wifibereik in huis? Een meshsysteem biedt dan mogelijk soelaas. Maar, wat houdt de techniek exact in en waar let je best op bij het kopen van een meshrouter? Dat zochten wij voor je uit.

Tenzij je al eens je wifinetwerk onder handen nam, bestaat het waarschijnlijk uit één apparaat: de router die door de telecomprovider werd aangeleverd. Zulke routers zijn perfect voor kleinere huizen en appartementen. In grotere huizen, met twee verdiepingen of simpelweg een groter oppervlak, kom je niet toe met zo’n router. Dat heeft er alles mee van doen dat het bereik van je wifinetwerk wordt tegengehouden door materialen als ijzer en beton. Wanneer je een verdieping hoger of muur verder gaat, neemt het bereik dus steeds iets verder af. Bij nieuwbouw, met dikkere betonnen wanden en -vloerplaten, is dat effect…