De beste draagbare monitoren | Clickx

Op reis missen we toch altijd een extra scherm. Met draagbare monitoren kan je dat oplossen. We hebben meteen de exemplaren geselecteerd die het overwegen waard zijn. Thuis hebben we steeds toegang tot een groter scherm. Eenmaal op reis is dat uiteraard een ander verhaal: je pakt niet zomaar een grote monitor van thuis mee. En zelfs als je hem zou meepakken: waar moet je zijn standaard kwijt, en hoe zorg je voor de nodige voeding? Vandaar dat fabrikanten draagbare monitoren in het leven geroepen hebben. Zie het gerust als een extra laptopscherm naast je laptop.

Van 27 inch grote draagbare schermen is vooralsnog geen sprake. Toch is het een ideale aanvulling op je draagbare laptop-opstelling. Zeker als je al eens op café of een externe werkplek zonder monitor moet zitten, kan het een onmisbaar product zijn. Zo open je nog…