De beste all-in-one-pc’s | Clickx

Klinkt een beeldscherm en computer in één als muziek in je oren? Dan is dit dé koopgids voor jou. Een all-in-one-pc (AIO) heeft zowel zijn voor- als nadelen. We gaan na of zo’n compacte oplossing iets voor jou zou kunnen zijn. Voor degenen met een kleiner bureau zijn all-in-one’s eigenlijk niet weg te denken. Met een AIO beschik je immers over de rekenkracht van een laptop of desktopcomputer, op het formaat van een reguliere desktopmonitor. Heb je al een monitor? Dan is een AIO misschien niet de beste optie. Staat er nog geen monitor op jouw bureau maar wil je dat wel én moet je nog een vaste pc voor thuis aanschaffen: juist dan komen all-in-one’s om de hoek kijken. Of all-in-one’s ook geschikt zijn voor jouw situatie? Dat bekijken we even.

Minder rekenkracht

Een beperking van veel all-in-one’s is de geboden…