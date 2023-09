De be quiet! Shadow Base 800 behuizing komt in veel varianten

De be quiet! Shadow Base 800 is de eerste nieuwe lijn behuizingen van het merk in jaren.

Op een oer-Duitse beursvloer hoort wat relevante Duitse degelijkheid om uit de doeken te doen, zo moet ook be quiet! gedacht hebben. In een verhitte en luid bonzende hal onthulde de hardwarefabrikant, ironisch genoeg, flinke koelsystemen en sobere computerkasten.

Jammer voor de vele verhitte gamers: de vele veelbelovende producten staan niet onze lucht actief te koelen, enkel die in afgesloten computerkasten. Op de broeierige Keulse beursvloer komt de belofte van ijskoude componenten daardoor wel des te begeerlijk over. Noem het psychologische oorlogsvoering of geniepige marketing, we kwamen alsnog even de nieuwe waar ervaren, te beginnen met de be quiet! Shadow Base 800 behuizing.

be quiet! Shadow Base 800: voldoende ruimte, verbeterde airflow

Voor het eerst in jaren breidt be quiet! uit met een compleet nieuw model behuizing. Uiteraard wordt de kast op Gamescom…