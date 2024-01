De Augurkenkoning verklapt het geheim achter zijn geblondeerde coupe

Oos Kesbeke, beter bekend als ‘de Augurkenkoning’,

weet met zijn realityserie op RTL 5 menig mens te boeien met de handel en wandel achter de schermen van zijn keten. Het is dus geen verrassing dat de tafelzuurtitaan dit jaar de AD Media Prijs in ontvangst mocht nemen voor ‘meest

hartveroverende realityster van 2023’. Hij heeft de charme, de

bravoure, het best bewaarde familierecept én het haar!

Flamboyant type

Hoe reageert Oos op dat grote nieuws? “Och, wat leuk zeg,” luiden zijn woorden. Hij is er naar eigen zeggen zelfs “stil van”, wat vrij uniek is voor het normaliter praatgrage pekeltalent. Manuel Venderbos mocht de prijs voor ‘de meest hartveroverende realityster van 2023’ aan hem uitreiken. In het juryrapport schrijft tv-columnist Angela de Jong: “Oos is een flamboyant type met een iets te jonge vriendin, iets te geblondeerd haar en iets te veel botox. De Augurkenkoning is hilarisch én hartverwarmend, precies wat…