De AOC Gaming 16G3 is een draagbare gaming monitor, die vooral console gamers en reizende professionals zal aanspreken.

De AOC Gaming 16G3 draagbare gaming monitor doet ons achter de oren krabben. Het scherm is in elk geval ook voor niet-gamers interessant, vanwege de zeer complete set aansluitingen.

PC gamen onderweg zal je doorgaans met een laptop doen, en daar zit al een scherm op. Dus waarom een draagbare gaming monitor? De AOC Gaming 16G3 lijkt primair bedoeld om console gamers aan te spreken. Een Xbox Series X of PlayStation 5 schuif je nog wel in een rugzak, en met dit lichtgewicht scherm kan je zo ook op vakantie doorgamen. Niet-gamende pc-gebruikers moeten echter ook even naar dit scherm kijken, want het biedt meer aansluitmogelijkheden dan de meeste draagbare monitors.

AOC Gaming 16G3: veel connectiviteit

Veel draagbare beeldschermen schieten op dat vlak namelijk tekort. Je hebt grofweg twee typen: met en zonder DisplayLink. DisplayLink…