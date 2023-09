De AOC CQ27G2S laat zien dat gaming in Full HD verleden tijd is

De AOC Gaming CQ27G2S is een scherp geprijsde 27-inch QHD gaming monitor

QHD-monitoren hebben bijna 80% meer pixels dan Full HD-schermen, en zijn inmiddels gewoon betaalbaar. Ook voor gaming. Zo laat ook de AOC Gaming CQ27G2S zien: het is tijd om afscheid te nemen van Full HD op de desktop.

Een gaming monitor met 27-inch (68,6 cm) diagonaal, 165 Hz verversingsfrequentie en een va-paneel: als je daarover een bericht ontvangt, is het niet direct reden om in de pen te klimmen. Toch doen we dat hier maar even, want de AOC Gaming CQ27G2S levert die eigenschappen in combinatie met een qhd-resolutie en een bijzonder lage prijs. Niet eens de laagste voor een scherm met deze eigenschappen, maar wel een van de lagere. En daarmee brengt de AOC CQ27G2S ons toch aan de schrijf, al is het maar om te verklaren: het is tijd om afscheid te nemen van Full HD.

QHD vs Full HD: een gelopen race

Het is pakweg 10 jaar geleden dat de eerste qhd-gaming monitoren…