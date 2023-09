De allerbeste speler van Oranje was met name in de eerste helft niet te stoppen

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond tegen Griekenland een belangrijke stap gezet richting kwalificatie voor het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won met 3-0 door doelpunten van Marten de Roon, Cody Gakpo en Wout Weghorst. FCUpdate beoordeelt de spelers van Oranje die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Rapportcijfers Oranje:

Mark Flekken: 7

Flekken kreeg de voorkeur boven Bart Verbruggen en Andries Noppert. Hij heeft bondscoach Ronald Koeman geen reden gegeven om in de volgende wedstrijd tegen Ierland voor een andere keeper te kiezen. Flekken was aan de bal rustig onder Griekse druk, leverde in de twintigste minuut een mooie pass op Blind, was geconcentreerd toen hij in minuut 44 een vrije trap van Anastasios Bakasetas tegenhield en bokste na 62 minuten een corner weg met twee vuisten. Veel meer hoefde Flekken niet te doen.

Denzel Dumfries: 8,5



Een van de grote uitblinkers in de sterke eerste helft van Oranje,…