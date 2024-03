De Agon Pro AG456UCZD gaat met de LG 45GR95QE concurreren

De AOC Agon Pro AG456UCZD is een (hele) grote, sterk gebogen OLED gaming monitor met een ultrawide beeldverhouding, hoge beeldsnelheid en goede papieren voor HDR-weergave.

Veel navolging kreeg de LG UltraGear 45GR95QE tot dusver niet. Tot dusver, want AOC brengt een gaming monitor met hetzelfde immense paneel op de markt.

Onze review van de LG 45GR95QE was er duidelijk over: het sterk gebogen, gigantische oled-scherm zorgt voor een uitzonderlijk meeslepende game-ervaring. Kanttekeningen hadden we ook, want het aantal pixels is wat beperkt voor dit formaat. Maar toch, voor liefhebbers van ultrawide gamen is het een fraaie keuze. De AOC Agon Pro AG456UCZD is van dezelfde snit. Dat wil zeggen: hetzelfde oled-paneel, maar dan met een Agon-sausje. Wat haal je hiermee in huis?

AOC Agon Pro AG456UCZD: meer aansluitmogelijkheden

De Agon Pro AG456UCZD verschilt in elk geval in één opzicht van de uitvoering van LG. Dit scherm heeft meer aansluitmogelijkheden….