De AGB-code aanvragen voor ZZP’ers: Waarom en Hoe?

Leestijd: 3 minuten

Als ZZP’er in de zorgsector heb je wellicht gehoord van de AGB-code. Wanneer is een AGB-code nodig? Hoe vraag je hem aan, en waarom zou je dat doen? In deze gids gaan we dieper in op het belang van de AGB-code voor zorgprofessionals zoals de verzorgende IG en verpleegkundigen. We bespreken ook hoe je wijzigingen kunt doorvoeren en beantwoorden veelgestelde vragen rondom dit onderwerp.

Wat is een AGB-code en waarom is deze zo belangrijk?

De AGB-code, een uniek identificatienummer, is essentieel voor zorgverleners en instellingen om te declareren bij zorgverzekeraars. Zonder deze code kun je als zorgverlener geen vergoeding krijgen voor geleverde zorg.

Waarom een AGB-code aanvragen als ZZP’er?

Het hebben van een eigen AGB-code biedt ZZP’ers in de zorg onafhankelijkheid in hun praktijkvoering. Met deze code kan de ZZP’er direct bij de zorgverzekeraar declareren, wat meer controle en transparantie biedt over financiën.

Hoe vraag je een…