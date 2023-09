de AEX schuifelt nerveus richting ECB-besluit

De index gaat 0,3% lager de dag uit, met zwakke optredens van Oracle, Akzo Nobel en Besi.

Na een licht hogere start, sukkelde de AEX de dag toch iets (-0,3%) lager uit, op een slotstand van 736,69.

Een echte boosdoener was er niet of het moet Oracle zijn, dat op Wall Street roet in het eten gooide door na cijfers 11% onderuit te duikelen. Op het Damrak viel vooral Besi negatief op (zie het stijgers- en dalers-overzicht hieronder).

Verder was het een typisch ‘in-afwachting-van’-dagje op de beurzen. En als beurzen buiten het cijferseizoen ergens nerveus op wachten dan is dat meestal een centrale bank. Deze week is dat de ECB, die donderdag een rentebesluit neemt.

Uitzonderlijk is wel dat de markt geen idee heeft wat dat besluit gaat zijn. In een tijd waarin belangrijke besluiten doorgaans ruim vooraf worden ingemasseerd, is de markt nu echt volledig verdeeld over de vraag of Christine Lagarde donderdag wel of niet een kwartje op de rente gooit.

Lagarde…