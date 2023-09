De AEX opent naar verwachting zo’n 0,8% hoger

Het Jackson Hole-symposium zit er alweer op en Fed-voorzitter Jerome Powell lijkt erin geslaagd beleggers vooral in het ongewisse te laten. Er zou zomaar nóg een renteverhoging kunnen volgen, maar wellicht niet.

Beleggers in het wankelende Chinese Evergrande zullen er niet om malen: de handel in het fonds werd hervat en de koers stortte direct tot 87% (!) af waarmee de pennystock-status een feit is.

* De Europese futures staan duidelijk hoger

* Ook in de VS neigen de markten naar een bescheiden plusje

* In Azië was vannacht sprake van een opperbeste stemming

Als we kijken naar de overige stand van zaken:

* De VIX doet een bescheiden stapje terug

* Goud komt amper in beweging

* Ook de olieprijs is stabiel

* De euro/dollar notert rond de 1,08

De agenda is vandaag goeddeels leeg met vrijwel geen macrocijfers. De echte actie vindt in dat verband donderdag (inflatiecijfer VS) en vrijdag (banenmarktcijfer VS) plaats.

Ondertussen is de Londense beurs een dagje dicht,…