De AEX heeft er deze maand een fraaie winst van ruim 6% uit weten te slepen

Beleggers hebben opnieuw een rustige, maar per saldo wel licht stijgende beursweek achter de rug. De AEX heeft er toch weer ruim een procentje bij weten te sprokkelen op weekbasis. Dat lijkt niet veel, maar op jaarbasis enz…

Interessant in dat verband is de constatering in de VS van BofA – kort voor grootbank Bank of America – dat beleggers in de VS recent weer flink wat geld in aandelen steken: zo’n $40 miljard in de afgelopen twee weken volgens de bank.

Dat is de grootste toename van de afgelopen twee jaar en Amerikaanse beleggers lijken hiermee nadrukkelijk voor te sorteren op renteverlagingen in 2024. Dat leidde – voor de S&P 500 althans – tot een van de beste novembermaanden ooit:

En om het plaatje nog even wat completer te maken: money market funds trokken per saldo $1.200 miljard aan spaargeld aan – dit jaar – dankzij de gestegen rente, tegen $143 miljard in aandelenfondsen, terwijl de obligatiefondsen per saldo kapitaal zagen verdwijnen.

