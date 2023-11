De Adata SE920 is ‘s werelds eerste USB4 ssd (volgens Adata)

De Adata SE920 USB4 ssd moet ook zeer geschikt zijn voor game consoles, al zal hij daarmee op USB 3.2 snelheid werken, met hooguit 10 Gbit/s.

USB4 zit er al lang aan te komen, maar met de introductie wil het nog niet echt vlotten. De eerste USB4 ssd (volgens en van Adata) is wellicht een teken aan de wand. Als er één schaap over de dam is…

USB4 is, zoals we al eerder opschreven, gebaseerd op Thunderbolt 3. Het grote verschil is dat de fabrikanten een grote mate van vrijheid hebben in welke voorzieningen van die standaard ze overnemen. De basis is een bandbreedte van 20 Gbit/s in totaal, met doorgave van een DisplayPort videosignaal en 10 Gbit/s aan usb-datasnelheid. Meer is mogelijk, maar niet gegarandeerd. Voor garanties moet je bij Thunderbolt zijn. Voordeel van USB4: de lagere prijs. Op dit moment zijn er nog weinig apparaten die deze standaard bieden, zowel aan de ‘host’ (laptops en desktops) kant als aan de ‘client’ (externe opslag, docks,…