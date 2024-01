De Acer Predator Z57: dubbel-UHD zonder exotische videokaart

De Acer Predator Z57 is een sterk gebogen, superwide monitor met dubbele ultra hd-resolutie.

Acer kondigt op CES 2024 maar liefst vier Predator gaming monitoren aan. De Predator Z57 springt het meest in het oog, want deze 57-inch superwide doet denken aan een tot voor kort uniek model van concurrent Samsung. Er is echter één belangrijk verschil.

Wie onze review van de Samsung Odyssey Neo G9 57 heeft gelezen dat het 57-inch superwide formaat voor een bijzonder meeslepende game-ervaring zorgt. Zeker bij een beeldscherm dat zo sterk gebogen is als dat model. Met de Acer Predator Z57 krijgt Samsung concurrentie, want deze gaming monitor met miniled heeft zeer vergelijkbare eigenschappen. Alleen heb je geen zeldzame aansluiting nodig om alles uit het scherm te halen – wat ook weer een keerzijde heeft.

Acer Predator Z57: dubbel ultra hd met DisplayPort 1.4

In veel opzichten deelt de Predator Z57 eigenschappen met de genoemde Samsung. Naast het formaat…