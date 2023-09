De 8 beste sport bh’s voor hardlopers (met extra ondersteuning)

Wil je een sport bh kopen voor hardlopen? Kijk dan goed naar de mate van ondersteuning. Sport bh’s zijn in allerlei maten en soorten te koop, maar ze zijn niet allemaal even geschikt voor hardlopers. Het advies is om een sport bh met hoge ondersteuning te dragen voor deze intensieve sport. In dit overzicht vind je de beste 8 sport bh’s.

Thone TW3 draadloze oordopjes Deze oordoppen zijn uitermate geschikt voor hardlopen, zelfs met veel bewegen blijven ze in je oren zitten. De oordopjes wegen weinig: slechts 5 gram totaal. Door de fijne siliconen en het lage gewicht merk je amper dat je de oordopjes in hebt. Zweetdruppels of regen? Geen stress. Deze draadloze oordopjes zijn IPX7 getest, dat betekent dat je ze een half uur lang kopje onder kunt houden tot een meter diep.

Shock Absorber sport bh’s

Shock Absorber ontwikkelt sport bh’s om comfort te bieden tijdens het hardlopen en andere intensieve sporten met een hoge belasting. Ze zijn sneldrogend, vochtregulerend, duurzaam en…