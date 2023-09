De 60-40 portefeuille is nog lang niet dood

Lukas Strobl: De 60-40-portefeuille, waarin een aandelenallocatie van 60% uw rendement op de lange termijn oplevert en een allocatie van 40% in obligaties u beschermt in tijden van volatiliteit, was decennialang een favoriet onder beleggers, maar kende in 2022 een kleine identiteitscrisis, toen beide activaklassen omlaag gingen tijdens de renteverhogingscycli van de centrale banken. Daarna verklaarden commentatoren de strategie snel als dood.

Welnu, ik ben hier met Morningstar Manager Research Analyst, Thomas De Fauw. Thomas, allereerst: hoe is 2023 geweest voor 60-40 beleggers?

Thomas De Fauw: Hoi, Lukas. Nou, het is veel beter geweest. De 60-40-portefeuille is dit jaat tot en met vorige maand met ongeveer 7% gestegen. Dat is een mooi herstel na de scherpe verliezen vorig jaar, maar het is belangrijk om te weten dat al die prestaties dit jaar afkomstig waren van aandelen. Als je kijkt naar de Bloomberg Global Aggregate Index, die hier het obligatiesegment vertegenwoordigt, is die…

