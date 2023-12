De 5 beste e-readers van het moment

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Er niks beters dan een goed boek lezen terwijl je op vakantie bent of lekker onderuit op de bank ligt. Misschien ben je dol op een thriller, wil je je graag verdiepen in een onderwerp of zoek je een gemakkelijk boek om even mee weg te dromen. Maar waar laat je al die boeken? En hoe neem je ze mee op vakantie zonder dat je door je rug gaat? Al je boeken op één plek, lezen in het donker en ze mee kunnen nemen in elke tas: dit zijn de beste e-readers van het moment.

E-readers zijn in feite tablets die gebruikmaken van E Ink-technologie. E-readers gebruiken een type paneel dat de pagina’s van een echt boek weet na te bootsen. Door de E Ink-technologie zijn e-readers behoorlijk zuinig (met soms een batterijduur van meer dan zes weken) en op de lange duur een stuk prettiger aan de ogen dan een normale tablet. In de huidige tijd heeft…