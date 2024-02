De 5 belangrijkste thema’s van dit cijferseizoen

Voorafgaand aan het cijferseizoen vragen klanten en journalisten ons vaak wat we verwachten. Deze keer was mijn antwoord simpel: “een zeer gemengd beeld”. De rentetarieven staan op recordhoogtes in de belangrijkste markten en we zien een afnemende, maar nog steeds hoge inflatie. Dat heeft op verschillende manieren invloed op aandelen en sectoren. Veel van deze effecten zijn niet constant, maar veranderen voortdurend, waardoor het erg moeilijk is om precies te weten wat bedrijven zullen melden. Hier zijn de belangrijkste thema’s die tot dusver naar voren zijn gekomen.

Na 18 maanden waarin de stijgingen van de reële lonen de inflatie niet hebben bijgehouden, is het niet verrassend dat consumenten minder geld te besteden hebben en daarom bezuinigen op extraatjes, maar vaak ook op basisbehoeften zoals boodschappen.

Nike (NKE) wees op de verminderde vraag van klanten in de detailhandel, met een omzetdaling van 2% in het vierde kwartaal. Starbucks (SBUX), vaak geprezen als een…

Lees verder bij www.morningstar.nl