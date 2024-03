De 2024 Samsung TV toestellen bieden vooral verfijning

Op een evenement in Frankfurt toonde Samsung zijn toestellen voor 2024, verbeteringen aan Smart Hub en meer.

Een treinrit van drie uur bracht ons naar Frankfurt waar Samsung zijn nieuwste producten voorstelt. We halen het belangrijkste televisie- en audionieuws eruit. Zijn er nieuwe producten? En welke belangrijke verbeteringen mag je verwachten?

Dit jaar toont Samsung vooral incrementele verbeteringen en uitbreidingen op het bestaande assortiment. De trend naar grotere televisies bedient het met een nieuw 98-inch model en er komen meer oled-toestellen. Ook met een matte afwerking. Verder is Smart Hub verfijnd en blijft Samsung werken aan 8K en microled-toestellen. Vooral evolutie dus in de 2024 Samsung TV line-up. Misschien wel het product dat het meest tot onze verbeelding sprak, was geen televisie, maar een luidspreker. Daar beginnen we dan ook mee.

Samsung Music Frame: een lijst vol muziek.

Dat opvallendste nieuwe product heet de Music Frame….