De 2024 Hisense TV line-up maakt een grote sprong in helderheid

De 2024 Hisense TV line-up voegt nóg een 100-inch model toe. Daarnaast krijgen de U7 en U8 lijnen veel hogere piekhelderheden.

Op een driedaags evenement in Maarssen toonde Hisense de nieuwe TV line-up voor 2024. Opvallend is hoe veel meer dimming zones de bekende U7 en U8 series gaan krijgen; ook de U6 lijkt een zeer aantrekkelijke optie voor prijsbewuste filmliefhebbers te gaan worden.

Vorig jaar schreven we het ook al: het Chinese Hisense is vastbesloten een plek in de Nederlandse – en Belgische – televisiemarkt te veroveren. Dat doet het met een aantal speerpunten: miniled, grote formaten, het sponsoren van het 2024 Europees kampioenschap voetbal en bovenal heel veel waar voor geld bieden over de hele line-up. Hier stellen we de belangrijkste nieuwe 2024 Hisense tv modellen voor.

Dit hebben de 2024 Hisense TV’s gemeen: Quantum Dots, brede HDR-ondersteuning, VIDAA

Hisense televisies onderscheiden zich van de concurrentie met een paar zaken. In…