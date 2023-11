De 2023 december TechFi giveaway komt er weer aan!

De TechFi weggeefactie van december 2023 komt er weer aan. Het zijn niet de pakjes in dit plaatje, want die zijn gemaakt door Dall-E, Adobe Generative Fill en Gigapixel AI. De echte cadeaus zijn nog veel mooier 😉

We tellen af naar december en dat betekent niet alleen weinig licht, kou en feestdagen, maar ook: de jaarlijkse TechFi weggeefactie. Wat kan je dit jaar verwachten?

Het is de derde keer, dus we mogen best spreken van een traditie: in december doen we wat leuks voor onze lezers. Ja, wat leuks naast alle mooie artikelen en onafhankelijke reviews die je hopelijk het afgelopen jaar ook weer hebben geholpen bij het vinden van informatie over je tech en lifestyle aankopen. Te oordelen naar onze verkeerscijfers weten steeds meer mensen de weg naar TechFi te vinden en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. We willen alle bezoekers daarom weer een kans geven een mooie prijs te winnen. Daarvoor hebben we net als de afgelopen jaren in…