De 13 beste drinksystemen voor hardlopers

Een drinksysteem is onmisbaar voor hardlopers. Met name bij intensieve of langdurige trainingen is het verstandig om goed gehydrateerd te blijven. Ben je op zoek naar een handige manier om water mee te nemen tijdens het hardlopen? Wij zochten de beste drinksystemen voor hardlopers voor jou uit.

De beste drinkvesten

1. Ultimate adventure vesta backpack

Een ideaal vest voor dames en heren. De inhoud van het vest is 16,5 liter en biedt daarmee voldoende opslagruimte voor al je benodigdheden tijdens een lange hardlooptraining. Het heeft meerdere zakken met een ritssluiting. De elastische mesh-zakken aan de voorkant zijn ideaal om je telefoon in op te bergen. Met de regenhoes is jouw vest bestand tegen elk…