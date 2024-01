Davy Pröpper kampt met terugslag en moet bekerduel Vitesse

Vitesse kan donderdag in het bekerduel met AFC geen beroep doen op de afgelopen weekend teruggekeerde . De routinier kampt met een terugslag en moet het treffen met de Amsterdamse amateurs daarom laten schieten.

Afgelopen zondag beleefde Pröpper eindelijk zijn rentree in het shirt van de Arnhemmers. Een kwartier voor tijd kwam de middenvelder binnen de lijnen bij de hervatting van de Eredivisie, thuis tegen FC Utrecht. Als vervanger van Toni Domgjoni maakte hij vervolgens de wedstrijd vol die zou eindigen in een 0-0 gelijkspel, waardoor de club de laatste plaats in de Eredivisie overdeed aan FC Volendam.



Pröpper baarde in januari 2022 opzien door op dertigjarige leeftijd plots een punt achter zijn voetballoopbaan te zetten. De zeventienvoudig international van Oranje was een halfjaar eerder teruggekeerd bij PSV na een vierjarig avontuur bij Brighton & Hove Albion, maar gaf aan geen plezier meer te ondervinden van het spelen van…