Davina Michelle plaatst per ongeluk foto met enorme fopspenen

Heeft Davina Michelle deze foto per ongeluk geplaatst? Of wil ze haar fans gewoon een enorm plezier doen?

Davina Michelle heeft een foto geplaatst waarbij je je af zou kunnen vragen of dit wel helemaal de bedoeling is geweest. Ze plaatst namelijk een foto in een zeer strak zittend truitje waarbij haar troeven goed naar voren komen. Daarnaast lijkt het er ook nog eens op dat ze het flink koud heeft! Het is natuurlijk niet echt een foutje, maar haar fans zijn er niet minder blij om. Ze heeft haar volgers even flink weten te plezieren met deze prachtige foto. Het truitje zit zo strak dat haar fopspenen er bijna doorheen knallen! Ga er even goed voor zitten en bekijk de foto hieronder!

Davina Michelle maakt haar volgers blij

Dit is zeker niet de eerste keer dat Davina Michelle haar volgers flink in de watten legt. De knappe zangeres heeft een aparte kledingstijl die bij haar volgers goed in de smaak valt. Zo heeft ze af en toe hele wijde kleren aan met verschillende kleuren…