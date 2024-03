Davina Michelle is stiekeme betasters zat en bijt van zich af: ‘Handen thuis!’

Davina Michelle heeft even genoeg van alle aandacht en besluit om daar maar een keer wat aan te doen.

Natuurlijk zitten de fans van Davina Michelle al even te wachten op een nieuw nummer en nu hebben ze dat eindelijk gekregen. Haar nieuwe nummer heet ‘I said no sir’ en lijkt een soort boze boodschap richting iedereen die graait zonder toestemming. En dat dit nog steeds veel te vaak gebeurt in de Nederlandse clubs, discotheken, barretjes en gewoon op de werkvloer, blijkt maar weer uit de boodschap van het nummer van Davina. Maar de voormalig blonde zangeres is er nou wel een keer helemaal klaar mee. Ze besluit om haar boodschap er flink uit te schreeuwen tijdens het liedje. Dat lijkt de zangeres erg goed te doen. Het is mooi om te zien hoe Davina zich inzet tegen dit soort acties. En nog met een erg goed nummer ook. Bekijk haar aankondiging van het nummer hier!

Davina Michelle heeft een duidelijke boodschap

De zangeres heeft een erg duidelijke boodschap als je het nummer zo…