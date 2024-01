Dave Roelvink huurt luxe appartement naast vader Dries. Zie foto’s

Gisteren kon bekendeburen melden dat Dave Roelvink op huizenjacht ging met zijn vader Dries. Hij is geslaagd en huurt nu een appartement op 20 meter afstand van vader Dries en op 2 minuten wandelen van zijn ex.

PC HOOFTSTRAAT APPARTEMENT DAVE ROELVINK

De huur bedraagt 2150 euro per maand en Dave moet een waarborgsom betalen van 4300 euro. Maar dan heb je ook wat. Ook Dave woont nu in de PC Hooftstraat en kan dus iedere avond eten bij zijn vader en stiefmoeder Honoria.

INDELING APPARTEMENT DAVE ROELVINK

Het appartement heeft een oppervlakte van 69 vierkante meter en telt twee kamers. De woonkamer beschikt over een open haard. De L vormige keuken is luxe en voorzien van de benodigde inbouwapparatuur.

De slaapkamer heeft grote ramen, dus veel lichtinval. Wat Dave met zijn huis in Landsmeer gaat doen is nog niet bekend. Zijn wens om weer in Amsterdam te kunnen wonen is nu ingevuld.