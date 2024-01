Dave Roelvink en vriendin Jazzlyn verbreken relatie: ‘ligt aan vreemdgaanpraktijken’

Dave Roelvink en zijn vriendin hebben er de brui aan gegeven. Dit laat de DJ, die nog steeds actief is in het nachtleven ondanks zijn worsteling met een cokeverslaving, weten via een bericht in zijn Instagram Stories. “Pijnlijk om te moeten accepteren.”

Eerdere breuk

Volgens Dave is er geen sprake van ruzie en hebben hij en Jazzlyn de beslissing na goed overleg genomen. In 2015 verbraken ze al eerder hun relatie van toendertijds twee jaar, waarna Dave een verhouding kreeg met Julia. Nadat deze op de klippen liep, vond hij opnieuw de liefde bij Jazzlyn in augustus 2020. In 2021 kregen ze hun zoontje Dean.

Gebroken gezin

Middels een bericht op Instagram brengt Roelvink het nieuws de wereld in: “Bij deze wil ik jullie vertellen dat ik en mijn vriendin hebben besloten te stoppen met onze relatie”, schrijft hij. “Pijnlijk om te moeten accepteren dat ons gezin uit elkaar valt waar ik zo trots op ben. Ik weet uit ervaring…