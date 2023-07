52x Date Ideeën bij Slecht Weer!

Wat we ook voelen voor onze geliefde, het weer hebben we niet in de hand. Als de wolken zich samenpakken op jullie romantische afspraakje in de buitenlucht, dan hebben wij een oplossing voor je. Houd je partner tevreden met deze leuke date ideeën voor regenachtige dagen.

1. Ga naar de bioscoop

Ideaal voor een eerste afspraakje, een bioscoop houdt je beschut en voorkomt ongemakkelijke stiltes. Bovendien kun je na afloop over de film praten – bonus!

2. Kook samen een ingewikkelde maaltijd

Zeker eentje voor degenen die elkaar wat beter kennen, hier is wat geduld voor nodig! Investeer in een receptenboek en kijk hoeveel borden je kunt draaien.

3. Leer meer over elkaar

Wanneer hebben jullie voor het laatst echt met elkaar gesproken? Is het tijd om je open te stellen over je hoop en dromen, of om meer te weten te komen over jullie jeugd? Zet alle afleidingen uit en praat.

4. Maak een autorit

Zorg er allereerst voor dat je auto goed is uitgerust voor slecht weer! Als dat allemaal gedaan is, zet dan een playlist in de rij en bereid je voor om de hele nacht te praten.

5. Word lenig met een yogasessie

Of je nu een beginner bent of een volleerde yogi, een buig- en reksessie doet wonderen. Misschien kun je zelfs wat vaardigheden mee naar huis nemen.

6. Probeer een massage voor koppels

Jullie werken allebei hard en verdienen wat vrije tijd. Boek een massage voor stellen en voel jullie stress wegsmelten terwijl jullie naast elkaar liggen.

7. Ga koffie drinken

Lekker simpel, maar de perfecte omgeving om elkaar te leren kennen! Warm op met een latte en zet de wereld op zijn kop.

8. Ga wandelen in het park

Een van de leuke dingen van een regenachtige dag is dat buitenruimtes zoals parken veel minder druk zijn. Als je een regenjas aan kunt trekken of het met een paraplu kunt trotseren, hebben jullie het park voor jullie alleen.

9. Samen sporten

Er komt geen einde aan de voordelen van sporten – maar wat dacht je ervan om samen te sporten? Spot met elkaar en moedig elkaar aan om nog een laatste rep te doen. Jullie lichamen zullen je dankbaar zijn.

10. Probeer samen een kookles

Geweldig voor vroege afspraakjes of zelfs later in de relatie, een kookles is perfect om nieuwe vaardigheden te leren. En het mooiste is dat je je culinaire meesterwerk mee naar huis mag nemen.

11. Kijk eindelijk al die films

Misschien heb je (beschamend) nog nooit alle Star Wars films gezien. Of misschien is het tijd voor een Despicable Me marathon. Wat de set ook is, er staat een filmmarathon op je te wachten.

12. Ga naar een wijnproeverij

Zorg er eerst voor dat jullie allebei van wijn houden! Regel van tevoren vervoer als je niet van plan bent om de wijn weer uit te spugen. Een culturele en leuke middag uit, regen of zonneschijn.

13. Kijk een educatieve documentaire

Is er een vak op school waarvan je het gevoel hebt dat je het echt gemist hebt? Zoek je favoriete streamingdienst en kijk samen een documentaire. Je kunt daarna bespreken wat je hebt geleerd.

14. Ga samen in bad

Als het formaat van de badkuip het toelaat natuurlijk! Als jullie er allebei in kunnen, laat dan een bubbelbad lopen, steek wat kaarsen aan en ontspan.

15. Bouw een gezellig vuurtje

Als je het geluk hebt dat je een open haard hebt, steek hem dan aan. Drink een glas wijn of zet je beste afspeellijst op – alles om lekker knus te zitten en je ontspannen te voelen.

16. Probeer een lekker diner

Wil je je eerste date onvergetelijk maken? Probeer een Michelinsterren restaurant – er zal genoeg zijn om over te praten.

17. Word vrijwilliger in een dierenasiel

Zijn jij en je partner dol op dieren? Sluit een verbond met katten, honden of andere viervoeters in het plaatselijke dierenasiel. Je partner – en het asiel – zullen je dankbaar zijn.

18. Experimenteer

Laten we het beste tot het laatst bewaren en deze date onder de dekens houden. Misschien is het tijd om die Kama Sutra uit te proberen waar jullie het altijd over hebben gehad, of om te experimenteren met speeltjes. Zorg ervoor dat het comfortabel, vrijwillig en natuurlijk leuk is!

19. Neem een pottenbakles

Er schuilt een Patrick Swayze en Demi Moore in ons allemaal. Pottenbakken is een fantastische ijsbreker voor nieuwe koppels of een opwarmer voor degenen in meer langdurige relaties.

20. Ga naar het winkelcentrum

Misschien is er een uitverkoop of zijn jullie allebei modebewust. Er hoeft geen excuus te zijn om te gaan winkelen! Zet je stappen en houd je ogen open voor koopjes.

21. Houd een verwenavond

Misschien zijn jullie allebei wel toe aan een beetje TLC (tender love & care). Was elkaars haar, wrijf elkaars voeten of lak teennagels. Wat ook voelt alsof je naar de spa gaat zonder van huis te gaan.

22. Bezoek een kattencafé

Het is één ding om naar een koffietentje te gaan, maar een kattencafé doet er nog een schepje bovenop! Klets onder het genot van een latte en laat je verblijden door een spontane schootknuffel van een kat.

23. Bezoek een chocoladefabriek

Ben je een zoetekauw? Ga kijken hoe je favoriete lekkernijen worden gemaakt en neem er daarna misschien een paar mee naar huis. Het zal je helpen om chocolade in een heel ander licht te zien.

24. Verwen jezelf met een high tea

Als je je chique voelt, waarom dan niet lunchen? Dit is een van die regenachtige stelletjesactiviteiten waarbij de calorieën niet tellen. Mini taartjes, sandwiches, zelfs champagne als je wilt. Waarom niet?

25. Organiseer je fotoalbums

Misschien is dit slechte weer een zegen – het is tijd om die fotoalbums op orde te brengen! Of het nu digitale foto’s zijn of foto’s die wachten op een plakboek, je zult met plezier terugkijken.

26. Zwem rond in een overdekt zwembad

Een beetje lichte beweging met het geluid van de regendruppels op het dak is ideaal om jullie allebei te laten ontspannen.

27. Maak samen kunst

Je hoeft geen Picasso te zijn om samen kunst te maken. Probeer eens te tekenen, schilderen of knutselen – misschien vind je zelfs wel ruimte om ze in huis op te hangen.

28. Voltooi dat huisverbeteringsproject

Is het tijd om dat schilderij op te hangen of die muren af te breken? Er is nu geen excuus meer, dus trek je joggingbroek aan en ga aan de slag met een doe-het-zelf project.

29. Maak een picknick binnen

Natuurlijk, een picknick in de zon is geweldig, maar je kunt overal eten. Maak het leuk en authentiek met een mand en picknickkleed, ook al is het in je eigen woonkamer. Bonus? Geen insecten die je eten stelen.

30. Leer een paar nieuwe danspasjes

Hiervoor zijn YouTube en TikTok uitgevonden, toch? Breng de tijd door door een nieuwe danspas te leren, of het nu de Tango of de Thriller dans is.

31. Speel spelletjes met de kinderen

Heb je kleintjes rondrennen in huis? Betrek de hele familie erbij met verstoppertje spelen.

32. Organiseer een videospelletjes toernooi

Hier komt het allemaal op neer. Pak een controller en ga de strijd aan, of je nu van racen, schieten of een beetje van alles houdt. Zere duimen zijn gegarandeerd.

33. Neem een fotosessie

Laat je smartphone harder werken met een kleine fotoshoot voor koppels. Probeer verschillende outfits en poses in huis en experimenteer met filters.

34. Lees samen een boek

Als een geweldig alternatief voor Netflix kun je knuffelen en samen een nieuw boek lezen. Zorg ervoor dat jullie allebei in hetzelfde tempo lezen en tegelijkertijd naar elkaar luisteren!

35. Haal wat levensadministratie in

Waarom niet een paar van die zeurende taken omzetten in een regenachtige dag date idee? Of het nu gaat om het aanvragen van een creditcard of het herschikken van je cd-lade, samen zal het beter zijn.

36. Marie Kondo je kledingkast

Er gaat niets boven het gevoel van een opruiming. Maak van het opruimproject van je kledingkast een modeshow – een laatste tocht over de catwalk voordat ze naar de kringloop gaan.

37. Maak een reis door het verleden

Wil je elkaar wat beter leren kennen? Haal het jaarboek tevoorschijn en blader door oude foto’s – om de verhalen kun je uren lachen.

Dubbeldates

38. Dwaal rond in een museum

Of het nu gaat om prehistorische artefacten of moderne wetenschap, je plaatselijke museum biedt een rijke leerervaring. Zoek iets dat jullie allemaal interesseert en blijf beschut met een beetje geschiedenis.

39. Ga naar een schietbaan

Laten we duidelijk zijn: dit moet op een locatie met vergunning gebeuren! Hier kun je schiet technieken oefenen terwijl je je frustraties uit op het doelwit.

40. Ga bowlen

Het leuke van bowlen is dat bijna iedereen het kan – je hoeft niet jaren in de sportschool te zitten! Sluit je aan bij je stel vrienden en ga voor een strike.

41. Ga naar een arcadehal voor volwassenen

Wie zegt dat speelhallen alleen voor kinderen zijn? Speelhallen voor volwassenen zijn een van de beste ideeën voor een regenachtige dag – ga de strijd aan met de videospelletjes of neem wat suikerspinnen mee naar huis. Iedereen is een winnaar!

42. Karten

Indoor karten belooft een heleboel plezier en laat je op een volledig veilige manier toe aan een beetje road rage. Zet je helm op en laat je innerlijke coureur de vrije loop.

43. Trotseer je angsten met indoor rotsklimmen

Als de regen je niet naar de canyons laat gaan, neem je angsten dan mee naar binnen. Het mooie van indoor rotsklimmen is dat het een inzicht is in het echte werk, en veel minder gevaarlijk als je hoogtevrees hebt!

44. Organiseer een avondje bordspellen

Heb je een competitieve inslag? Laat je vrienden of vriendinnen bordspellen spelen, of het nu hersenbrekers zijn of kaarten met een hoge inzet. Voeg misschien een beetje drank toe als je dat leuk vindt.

45. Ga naar de tennisbaan

Er gaat niets boven je in het zweet werken met andere stellen. Probeer een dubbelspel tenniswedstrijd of ga naar de squashbaan.

46. Ga op kroegentocht

Is het tijd om te ontdekken welke nieuwe bars er in jouw stad worden geopend? Plan je route en probeer wat cocktails uit met vrienden – zorg er wel voor dat je een lift naar huis hebt.

47. Indoor midgetgolf

Midget golf is een geweldige manier om je techniek te oefenen, met al het plezier van de hindernissen.

48. Ga naar je plaatselijke comedyclub

We kunnen tegenwoordig allemaal wel een lach gebruiken, dus ga op zoek naar een plaatselijke comedyshow en kijk wie er speelt. Je weet maar nooit… misschien zie je wel het begin van de volgende grote ster.

49. Overeind blijven met indoor schaatsen

Het betreden van een indoor ijsbaan zal je mentale en fysieke vastberadenheid op de proef stellen. Of je nu een pro bent of een beginner, dit is een geweldige date voor stellen die garant staat voor lachen.

50. Bezoek een kunstgalerie

Ook al ben je het meest geïnteresseerd in de cadeauwinkel, een kunstgalerie geeft je de vrijheid om als groep op onderzoek uit te gaan. Leer meer over je favoriete kunstenaars en neem een souvenir mee naar huis.

51. Zoek een concert bij jou in de buurt

Er gaat niets boven een spontaan avondje uit, en er kunnen heel veel lokale talenten zijn waar je nog nooit van gehoord hebt. Zoek op wat er te doen is op de concertlocatie bij jou in de buurt en ga erop uit.

52. Warm je zang op met karaoke

Heb je een innerlijke diva? Laat het eruit met een karaokesessie. Reserveer een cabine en zing de hele nacht door met je favoriete rocksterrenklassiekers.