Dat werd tijd: de JBL Xtreme 4 heeft een vervangbare accu

De JBL Xtreme 4 is de eerste Bluetooth-speaker van de marktleider die een vervangbare accu heeft.

JBL is veruit marktleider met zijn draagbare Bluetooth-speakers. Het bedrijf besteedde al aandacht aan duurzaamheid, maar met de Xtreme 4 zet het een stap die nog op zich liet wachten: de mogelijkheid de accu te vervangen.

JBL pakte eerder al uit met Bluetooth-speakers uit grotendeels hergebruikt plastic. Bij gelegenheid vertelde een vertegenwoordiger van het bedrijf ons dat het streven was dit naar meer producten door te trekken. De nu aangekondigde modellen zijn ook grotendeels uit gerecycled plastic vervaardigd, maar de JBL Xtreme 4 gaat nog een stap verder. Bij deze grote, luxe en luide speaker is de accu te vervangen.

JBL Xtreme 4: met vervangbare accu

De Xtreme is zo’n beetje de krachtigste draagbare Bluetooth-speaker in het JBL assortiment. Het is een buitengewoon populaire lijn, zoals iedereen kan getuigen die op een zomers dag door een park…