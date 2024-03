‘Dat van Ajax wordt wél gehonoreerd’

NEC-trainer Rogier Meijer baalt ervan dat zijn ploeg komende vrijdag, drie dagen na de halve finale van de KNVB Beker, alweer in actie moet komen in de Eredivisie. De Nijmeegse club verzocht de voetbalbond de uitwedstrijd tegen FC Volendam met een dag uit te stellen, maar ving – tot onbegrip van de trainer – bot bij de KNVB. Meijer verwijst in zijn reactie naar Ajax, dat een vergelijkbaar verzoek wél gehonoreerd zag worden.

Meijer leidde zijn elftal dinsdagavond in Leeuwarden naar de bekerfinale, door na verlenging af te rekenen met SC Cambuur. Ondanks de euforie rond die prestatie liet de trainer na afloop van de wedstrijd zijn frustraties de vrije loop in gesprek met Voetbal International. “We hebben geprobeerd om de wedstrijd naar zaterdag te verplaatsen“, legt Meijer uit.



Daarbij verwijst hij naar Ajax, dat het dinsdag wél voor elkaar kreeg om een duel, in dit geval de thuiswedstrijd tegen Excelsior die voor zondag 28 april op de…