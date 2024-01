‘Dat is niet fijn, natuurlijk’

merkt duidelijk wat de gevolgen zijn na een nederlaag van Ajax. De linksback, die dit seizoen maar nauwelijks in de plannen voorkomt bij de Amsterdammers, krijgt na een verliespartij vaak veel berichtjes om de oren van de fans. Ook in de supermarkt wordt de pas 21-jarige voetballer aangesproken.

De telefoon van Salah-Eddine staat roodgloeiend na een nederlaag van Ajax dit seizoen. “Ze mogen over mij zeggen wat ze willen, maar als het over mijn familie gaat, is het toch wel gevoeliger. Soms wil ik dan reageren, maar achteraf heb je er zelf helemaal niks aan en benadeel je de club er ook mee. Ik heb dus nooit gereageerd”, begint de verdediger annex middenvelder bij Ajax Life Podcast.



Salah-Eddine kan het overigens wel begrijpen dat voetbalfans af en toe een haatdragend bericht verzenden naar een speler. “Als wij niet presteren, worden mensen boos en emotioneel. Als ze boos worden, mogen ze boos worden op mij, maar niet op mijn…