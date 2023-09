Dat is mijn enige excuus naar hem

André Hazes mag binnen enkele maanden vieren dat hij twee jaar nuchter is. In september 2021 checkte hij zichzelf in in een afkickkliniek.

André Hazes heeft het van geen vreemde. Niet alleen zijn vader, maar ook zijn grootvader én overgrootvader hadden hetzelfde probleem met alcohol. En telkens zijn de kinderen er de dupe van.

“De eerste jaren van kleine Dré was dat bij mij ook het geval. Ik ben er trots op dat ik de eerste Hazes ben die erg zijn best doet om het te stoppen”, zegt André in Humo.

André hoopt dat Dré, zijn 6-jarig zoontje met Monique Westenberg, later kan terugkijken op een jeugd die oké was. “Dat is de grootste motivatie voor mij om het vol te houden.”

“Dré zal ergens in de komende jaren gaan horen en lezen over zijn vader. Ik kan hem dan alleen maar zeggen dat ik mezelf niet was. Mijn enige excuus naar hem is nuchter blijven.”