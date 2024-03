‘Dát is het grootste verschil!’

heeft zich negatief uitgelaten over de sfeer binnen de selectie van PSV. De Belgische aanvaller vertrok in de winterstop naar Union Berlin, waar hij een aantal verschillen ziet ten opzichte van zijn periode in Eindhoven. In gesprek met Der Kicker gaat Vertessen in op zijn ervaringen bij zijn nieuwe werkgever.

Het is voor het eerst dat Vertessen zich openlijk kritisch heeft uit heeft gelaten over de sfeer binnen PSV. Hij ziet op dat vlak een groot verschil met het Duitse Union Berlin: “Bij Union zijn de spelers meer een eenheid samen”, merkte de aanvaller de afgelopen weken op bij de volksclub uit Berlijn. “In Eindhoven was er sprake van groepjes. Dat is het grootste verschil, dat ik op basis van de afgelopen weken kan aangeven. Maar veel dingen zijn juist gelijk”, benadrukt de aanvaller.



Ook in Duitsland vallen er dingen tegen, want Vertessen maakt op dit moment niet veel minuten. Het spelen van hele wedstrijden was juist de reden dat de…