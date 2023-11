‘Dat is een foute beoordeling’ – Voetbal International

Het moest van diep komen, maar Chelsea rekende maandag in de slotfase af met het negental van Tottenham Hotspur . Toch vond manager Mauricio Pochettino niet dat The Blues het zichzelf moeilijk maakten.

Cristian Romero moest in de eerste helft met rood van het veld en in de 55ste minuut kon ook Destiny Udogie inrukken. Toch duurde het nog twintig minuten voor Chelsea de voorsprong greep. In de blessuretijd liepen The Blues verder weg bij Spurs. Chelsea maakte het zichzelf onnodig moeilijk, concludeerde een journalist op de persconferentie.

‘Dat is een foute beoordeling’, counterde Pochettino. ‘Kijk naar de wedstrijd tussen Tottenham en Liverpool (Spurs besliste de wedstrijd tegen het negental van Liverpool eerder dit seizoen pas in de 96ste minuut, red.). Dat was een soortgelijke wedstrijd. Het is nooit makkelijk. Ik denk dat alles wat je hebt zien gebeuren, verdiend was. En ja, we hadden het eerder kunnen beslissen.’