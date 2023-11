‘Dat is de énige vooruitgang die je ziet bij Ajax…’

Waar John van ’t Schip goed begon aan zijn dienstverband bij Ajax, heeft de interim-trainer nu twee wedstrijden geen positief resultaat meer weten te behalen. Zondagmiddag werden er punten verspeeld bij Almere City, en dit zorgt voor kritiek op de Amsterdammers. Onder meer Valentijn Driessen is maar weinig overtuigd geraakt van de trainerswissel bij Ajax.

Van ’t Schip nam het stokje over van Maurice Steijn. Onder leiding van laatstgenoemde was Ajax gezakt naar een historische achttiende plaats. Van ’t Schip debuteerde met een benauwde 2-0 zege op FC Volendam en boekte drie dagen later ook zijn tweede overwinning (4-1 op sc Heerenveen), waardoor het er even op leek dat Ajax de weg naar boven had gevonden.



Driessen denkt echter dat Ajax nog veel werk heeft te verrichten om weg te komen uit het rechterrijtje. “Van ’t Schip is een klein maandje bezig, maar veel verbetering is er nog niet. Die wedstrijden tegen Volendam en Heerenveen…