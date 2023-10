Hoewel Ajax halverwege met 1-0 achterstaat in het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion, zien de supporters van de Amsterdammers op X wel een lichtpuntje in het elftal van debuterend interim-trainer Hedwiges Maduro: doelman . De van Eintracht Frankfurt overgekomen doelman staat voor het eerst in de basis omdat Jay Gorter geblesseerd raakte in het competitieduel bij FC Utrecht en houdt zich ondanks de tegentreffer vlak voor rust aardig staande tegen de Engelse subtopper.

