‘Dat gaat jou niets aan’

Maurice Steijn is na afloop van de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord gebotst met Joep Schreuder. De trainer vond dat hij de verslaggever van de NOS geen uitleg verschuldigd was over bepaalde teamafspraken.

“We moeten het over de 0-3 hebben”, begon Schreuder, die doelde op het feit dat Ajax bij het derde Rotterdamse doelpunt zijn restverdediging niet op orde had. “Dan kijk ik echt naar F-pupillen, Maurice. Leg mij nou eens uit hoe de afspraken dan zijn? Probeer het mij en anderen uit te leggen.”



Artikel gaat verder onder video



Die vraag zinde Steijn niet. “Dat hoef ik jou toch niet uit te leggen? Dat is toch iets van onszelf”, antwoordde de trainer van Ajax, waarna een opmerkelijk discussie ontstond.

💬 Schreuder: “Zijn het twee backs die achter moeten blijven?”

💬 Steijn: “Joep, het gaat jou niets aan hoe wij dat afspreken.”

💬 Schreuder: “Jawel…”

💬 Steijn: “Oh, jawel?”

💬 Schreuder: “Ja.”

💬 Steijn, lachend:…