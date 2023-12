Danique Hosmar tuigt kerstboom op in bijna onzichtbaar broekje

Dominique Hosmar verwent haar fans wel vaker, maar met dit niets verhullende setje weet ze zichzelf te overtreffen!

Danique Hosmar is de afgelopen tijd op dreef. Zo weet de beeldige atlete haar fans keer op keer helemaal wild te maken met de meest onthullende kiekjes. En nou is dat natuurlijk wel te verwachten bij half-ontklede shots in Spanje. Maar als je dacht dat het alleen de locatie was zit je verkeerd! Dat is na het zien van dit overheerlijke filmpje wel duidelijk. Het zal je verbazen hoe spannend Dominique een kerstboom optuigen weet te maken!

Dominique Hosmar maakt fans helemaal gek in bijna onzichtbaar broekje

Nou is het natuurlijk altijd een cadeautje om Dominique Hosmar hard aan het werk te zien. De beeldige blondine plaatst wel vaker shots van haar sportroutine en daar valt méér dan genoeg te smullen. Toch is het niet alleen de poses die ons doen watertanden. Dominique heeft gewoon een talent voor onze aandacht trekken! En nou zal een deel zeker toe te wijzen zijn…