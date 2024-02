‘Dan zie je ook het verschil met Feyenoord’ – Voetbal International

Alle wegen leiden naar Rome en bij Feyenoord kent men ze inmiddels allemaal. Voor de vierde keer in twee seizoenen reizen de Rotterdammers af naar de Italiaanse hoofdstad, nu voor de return in de tussenronde van de Europa League tegen AS Roma. Trainer Arne Slot denkt terug aan eerdere confrontaties.

Feyenoord en een tegenstander uit Rome. Het gebeurde de afgelopen jaren wel heel vaak. Dat begon bij de finale van de Conference League in 2022 in Tirana, die AS Roma met 1-0 won. De ploeg van Slot stond vervolgens in de groepsfase van de Europa League tegenover Lazio, trof Roma in de kwartfinale van dat toernooi en dit seizoen opnieuw Lazio, maar dan in de groepfase van de Champions League.