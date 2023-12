‘Dan weet je dat je nooit van Atlético kan winnen’

berust in de Champions League-uitschakeling van Feyenoord, al vindt de linksback dat de club op basis van alle vijf de tot nu toe gespeelde wedstrijden meer had verdiend dan de derde plaats. Hartman noemt de ongelukkige eigen doelpunten die Feyenoord dinsdagavond maakte, in combinatie met de kwaliteiten van Atlético Madrid, als belangrijkste reden voor de uitschakeling in het miljardenbal.

Voor de camera’s van Ziggo Sport moet de viervoudig Oranje-international toegeven dat de Spanjaarden beter voor de dag kwamen dan in het uitduel dat Feyenoord op de tweede speelronde in Madrid speelde. Daar maakten de Rotterdammers indruk, maar werd uiteindelijk toch een 3-2 nederlaag geleden. “Ja, ik had een beetje meer verwacht. Ik moet zeggen dat ze een stuk beter waren dan de vorige keer. Ik had wel verwacht dat we wat meer de overhand zouden hebben dan uiteindelijk bleek, maar ze hebben echt hele goede spelers en een goede ploeg, dus het houdt hier op voor ons”, zegt Hartman na afloop…