Daling Hypotheekaanvragen in 2023: Meer Starters, Minder Opstromers

Het aantal hypotheekaanvragen lag het afgelopen jaar bijna 30 procent lager dan in 2022. Dat constateert het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Er werden ruim 368.000 aanvragen gedaan, waarvan meer dan 236.000 voor de koop van een woning. HDN zag vooral relatief veel starters de woningmarkt betreden.

De sterke daling is vooral toe te schrijven aan de hypotheekaanvragen op de niet-kopersmarkt. Daar gaat het bijvoorbeeld om aanvragen voor het over- of bijsluiten van een hypotheek, waarvan het aantal in 2023 ruim halveerde ten opzichte van het jaar daarvoor. HDN schrijft dat toe aan het feit dat veel mensen, met name in het eerste kwartaal van 2022, wel massaal over- en bijsloten om verdere rentestijgingen voor te zijn.

Het aantal hypotheekaanvragen op de kopersmarkt viel bijna 8 procent lager uit dan in 2022. Gemiddeld werden die aanvragen gedaan voor een bedrag van 333.000 euro, 3 procent minder dan in het jaar daarvoor. Volgens directeur Reinier van der…