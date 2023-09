‘Daley Blind speelt alleen omdat zijn vader assistent-bondscoach is’

Willem van Hanegem en Wessel Penning (nota bene hoofd nieuws bij het Algemeen Dagblad), blunderen met hun analyse van de basisopstelling van het Nederlands elftal. Het tweetal vermoedt namelijk dat Daley Blind (33) alleen wordt opgesteld omdat zijn vader Danny als assistent-bondscoach fungeert. Dat kan de reden echter niet zijn: Blind senior maakt na het vertrek van Louis van Gaal immers geen deel meer uit van de technische staf van Oranje.

In de Willem & Wessel Podcast van het AD wordt het opstellen van Blind besproken. Presentator Wessel Penning kondigt een ‘gemene vraag’ aan: “Misschien niet aardig dat ik het suggereer, maar had Daley Blind nou gisteren ook gespeeld als zijn vader geen assistent-bondscoach was geweest?”, suggereert de journalist ten onrechte. Van Hanegem corrigeert hem niet, maar beaamt zelfs het vermoeden van zijn gesprekspartner. “Nee, niet”, luidt zijn korte antwoord. Het feit dat de verdediger bij de selectie zat wekte zelfs al verbazing bij hem op.