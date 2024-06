Leuke Tips voor een Dagje Scheveningen

Kies voor een ontspannen dagje buiten de deur met een bezoek aan Scheveningen in Den Haag. Ben jij er al eens geweest? Zeker in de zomermaanden is het hier fijn vertoeven op het strand, in zee of op het terras van een van de lokale strandtenten. Dit artikel zet een aantal leuke én praktische tips voor je op een rijtje, die je helpen het maximale uit je dagje Scheveningen te halen. Om direct te beginnen: parkeren Scheveningen kan uitdagend zijn, door de populariteit van deze badplaats in de zomer. Zorg er daarom voor dat je vooraf een geschikte parkeerplek opzoekt. Parkeren bij APCOA is een van de mogelijkheden die je hierbij hebt. Deze partij biedt meer parkeerplekken in de buurt aan.

Zoek ontspanning op het strand en in zee

Op een mooie zomerse dag is niets fijner dan een paar uur op het strand en in zee. Werk aan een bruine tint op je huid en koel nadien af in het koele zeewater. Het strand van Scheveningen is uitgestrekt, waardoor er altijd een plekje voor je is. Ben je toe aan een hapje en een drankje? Voor een leuke strandtent hoef je nooit ver te lopen! Je vindt de strandtenten direct op het strand zelf, maar ook op de boulevard.

Loop langs de kenmerkende gebouwen van Scheveningen

Na een ochtend of middag op het strand te hebben genoten van het mooie weer, is het tijd om de voor Scheveningen kenmerkende gebouwen te bekijken. Loop bijvoorbeeld eens langs het Kurhaus, wat direct aan het strand gelegen is. Nabij het Kurhaus vind je een overdekt winkelcentrum met een speelhal. Het is leuk om er eens langs te lopen, zeker wanneer je jongere kinderen hebt. Dit winkelcentrum draagt de naam De Palace Promenade.

Naast het Kurhaus is ook het AFAS Circustheater een bezoekje waard. Al jaren biedt het theater een podium aan grote theaterproducties. Onder meer Disney’s The Lion King draaide er lange tijd. Op een minder mooie dag zou je de uren op het strand in kunnen ruilen voor een bezoek aan een theatershow, mocht je op tijd tickets geboekt hebben. Een alternatief is het bezoeken van SEA Life.

Struinen over de Pier en Boulevard

Niet alleen het Kurhaus en AFAS Circustheater zijn kenmerkend voor Scheveningen, datzelfde geldt voor de Pier en de boulevard. Struin in alle rust eens over de boulevard, die je een fraai zicht biedt over zee. Van dat uitzicht geniet je ook op de Pier. Tegenwoordig vind je hier een groot aantal kraampjes met fijne, smaakvolle snacks en bijvoorbeeld accessoires voor thuis.