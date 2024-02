‘Daar is het gewoon gáán’ – Voetbal International

Ajax debuteert donderdag in de Conference League met een thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt. De Noorse landskampioen kent geen geheimen voor Joshua Smits, die twee jaar onder contract stond bij de club. De doelman van Willem II vertelt over de belangrijkste wapens van de tegenstander van Ajax.

Wat kan Ajax verwachten van Bodø/Glimt? De ploeg staat nog steeds onder leiding van Kjetil Knutsen, die Smits nog kent van zijn periode in de top van Noorwegen. ‘Iedereen geeft gas’, zegt de 31-jarige sluitpost over het strijdplan van de Noren. ‘In Nederland zie je vaak dat de bal wordt veroverd en dan teruggaat naar de keeper. Rustig opbouwen, een nieuwe aanval opzetten. Maar daar is het gewoon gáán. Dat maakt het lastig.’