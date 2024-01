D’66 bobo Alexander Pechtold verkoopt eindelijk scheidingshuis met mooie winst. Zie foto’s

De villa stond bijna 1 jaar te koop, maar zijn geduld is beloont met een mooie winst

Alexander Pechtold heeft zijn dubbele woonhuis in Wageningen eindelijk na 1 jaar weten te verkopen. De vraagprijs lag op 749.000 euro. Zelf kocht hij het optrekje in 2004 voor een bedrag van 398.000 euro en liet er een hypotheek op vestigen van 5 ton euro.

WINST ALEXANDER PECHTOLD

Wanneer Pechtold, voormalig minister van binnenlandse zaken en momenteel directeur van het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid, zijn woning voor de vraagprijs heeft weten te verkopen dan maakt hij een winst van zeker 250.000 euro.

Hij zal die echter moeten delen met zijn ex vrouw van wie hij gescheiden is. Om die reden kocht hij overigens toentertijd een appartementje in Wageningen om niet tever van zijn drie kinderen te wonen.

APPARTEMENT SCHEVENINGEN PECHTOLD

In 2017 kwam de bobo van D’66 overigens in opspraak omdat een bevriende oud Candees diplomaat hemĀ een appartement in…