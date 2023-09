CVS Group | Aandeelhouders in onzekerheid

Het Britse bedrijf baat een keten van dierenartspraktijken uit in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland en bezit daarnaast nog laboratoria en dierencrematoria. Met Animed Direct maakt ook een keten van dierenapotheken deel uit van de groep. CVS Group is sinds 2008 beursgenoteerd en groeide sindsdien door verschillende overnames.



Aanleiding voor de koersval is de aankondiging dat de Britse mededingingsautoriteit Competition and Markets Authority (CMA) een onderzoek start naar de sector. Het is niet zo dat enkel CVS Group wordt geviseerd, want ook sectorgenoot Pets At Home maakt deel uit van het onderzoek. De koersdaling van dat aandeel was met 9% wel beduidend kleiner.

Doel van het onderzoek is om na…