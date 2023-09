CTP | Opslagspecialist nog lang niet uitgegroeid

CTP kreeg ruim twee jaar geleden een notering aan Euronext Amsterdam. De introductiekoers van €14 lag aan de onderkant van de bandbreedte van €13,50-16,00 waarop institutionele beleggers konden inschrijven. Voor de meeste beleggers was CTP een onbekende speler, die bovendien actief is met een risicovolle tak van sport in een onderontwikkelde regio. Remon Vos, die het bedrijf in 1998 oprichtte en sindsdien ook ceo is, houdt na de beursgang nog 82% van de aandelen. De free-float is daarom beperkt.



Er was dus genoeg reden voor beleggers om enigszins terughoudend te zijn. Maar CTP heeft de verwachtingen volledig waargemaakt, hoewel het aandeel nog onder de introductiekoers noteert. Het bedrijf laveerde behendig door…