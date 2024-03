Cryptomarkt opgeschud door gigantische Ethereum transactie van 97.300 ETH

Recente gegevens van Lookonchain onthullen een opmerkelijke transactie op het Ethereum (ETH) netwerk. Elf verschillende wallets hebben in totaal 97.296 ETH munten aangeschaft. Deze aankoop, ter waarde van ongeveer $363,66 miljoen, werd opgemerkt en gedeeld via het social media account van Lookonchain.

De betreffende adressen worden vermoedelijk beheerd door PulseX en PulseChain, twee opkomende altcoin projecten met een marktwaarde van respectievelijk $7 miljard en $2 miljard. Deze grote aantal ETH-tokens werd binnen twee dagen aangekocht, met de stablecoin DAI als betaalmiddel.

Wat is er aan de hand?

Veel mensen vragen zich af wat de herkomst en de motivatie achter een zo’n grote aankoop is, vooral omdat deze plaatsvindt na een periode waarin de koers van Ethereum (ETH) aanzienlijk is gestegen. In de afgelopen 30 dagen is de prijs van deze populaire altcoin gestegen van $2.300 naar bijna $3.850, een toename van meer dan 64%.

Het team achter PulseChain en PulseX…