Cryptogaming maakt een comeback in 2024

Cryptogaming is de afgelopen jaren weer steeds populairder geworden, ook in Nederland. De laatste jaren heeft deze mix van cryptocurrency en videogames heel wat aandacht weten te trekken. Fans van gaming zien de voordelen van de toevoeging van crypto aan hun videogames, en cryptoliefhebbers hebben manieren ontdekt om crypto nog leuker en toegankelijker te maken. Wat brengt cryptogaming dit jaar?

Wat is het?

Cryptogames zijn simpelweg video games waar je cryptocurrency of de onderliggende blockchain technologie op de een of andere manier bij betrekt. Zo kan je bijvoorbeeld kleine videogames spelen op een blockchain zoals Ethereum, of kunnen bestaande video games in-game items verkopen in cryptomunten.

Ook bij bijvoorbeeld online casino’s wordt cryptogaming enorm veel ingezet. Je kan bij crypto casino’s spelen, waar je niet alleen geld kan storten met cryptocurrency, maar er ook mee kan inzetten en winnen bij de slots, tafelspellen en andere casino games.

Play-to-Earn speelt…